«Инженерные каникулы» для детей организовали в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) детский технопарк «Кванториум» организует «инженерные каникулы». С 26 октября по 3 ноября школьников будут бесплатно учить конструировать и программировать роботов, а также моделировать космические системы.

«Главная цель — ранняя профориентация детей. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, предусмотрены очный и дистанционный форматы каникул», — пояснили в министерстве образования и науки региона, передает ИА «Хабаровский край сегодня».

Предусмотрено несколько направлений: лабораторный химический анализ, конструирование и программирование виртуальных роботов, мобильная робототехника Vex, моделирование космических систем, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, 3D-моделирование компьютерных игр, основы электроники, физика в технике и технологиях.