Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Карабахе заявили о гибели еще 11 своих военных
Спорт
Гендиректор «Кранодара» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»
Политика
Мишустин утвердил перечень пунктов пропуска для въезда в РФ по электронной визе
Мир
Тихановская заявила о поддержке от ЕС в случае смены власти в Белоруссии
Туризм
«Аэрофлот» планирует восстановить внутренние перевозки до конца года
Сюжет:

Очевидцы заявили о применении слезоточивого газа при разгоне протестов в Лиде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При разгоне несанкционированной акции протеста в Лиде Гродненской области Белоруссии, возможно, был применен слезоточивый газ, сообщает издание «Наша Нива» в своем Telegram-канале 25 октября.

«В Лиде брутально разогнали и задержали людей. Силовики применили слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

В УВД Гродненского облисполкома «Интерфаксу» заявили, что проверяют эту информацию.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, что правоохранители пытаются задержать участников акции.

Несанкционированный митинг в воскресенье проходит и в Минске. По данным оппозиции, число участников акции превысило 100 тыс. человек. В преддверии демонстрации в центр белорусской столицы была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади города — Победы, Октябрьской и Независимости.

По некоторым данным, в ходе митинга в Минске были задержаны двое мужчин, на которых были жилеты с надписью «Пресса». Предположительно, речь идет о фотокорреспонденте «Комсомольской правды» Святославе Зорком и журналисте издания «Новы час» Дмитрии Дмитриеве, пишет «РИА Новости».

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020