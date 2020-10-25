Очевидцы заявили о применении слезоточивого газа при разгоне протестов в Лиде

При разгоне несанкционированной акции протеста в Лиде Гродненской области Белоруссии, возможно, был применен слезоточивый газ, сообщает издание «Наша Нива» в своем Telegram-канале 25 октября.

«В Лиде брутально разогнали и задержали людей. Силовики применили слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

В УВД Гродненского облисполкома «Интерфаксу» заявили, что проверяют эту информацию.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, что правоохранители пытаются задержать участников акции.

Несанкционированный митинг в воскресенье проходит и в Минске. По данным оппозиции, число участников акции превысило 100 тыс. человек. В преддверии демонстрации в центр белорусской столицы была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади города — Победы, Октябрьской и Независимости.

По некоторым данным, в ходе митинга в Минске были задержаны двое мужчин, на которых были жилеты с надписью «Пресса». Предположительно, речь идет о фотокорреспонденте «Комсомольской правды» Святославе Зорком и журналисте издания «Новы час» Дмитрии Дмитриеве, пишет «РИА Новости».

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.