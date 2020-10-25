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Гаджиев назвал уход Нурмагомедова из карьеры потерей для мирового MMA

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Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал решение российского бойца Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. По его словам, такой шаг спортсмена не стал для него сенсацией, так как ранее «были кое-какие звоночки в этом направлении».

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«Это потеря для всего MMA. <…> На ближайшие пять лет он все равно будет лучшим бойцом. Человека, который так доминирует в MMA, мы не скоро встретим», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Гаджиев усомнился в возможном возвращении Нурмагомедова, выразив уверенность, что решение спортсмена было обдуманным.

Говоря о прошедшем поединке россиянина с американцем Джастином Гэтжи, Гаджиев отметил, что соперник Нурмагомедова устал уже к концу первого раунда — «видимо, не выдержал эмоционального напряжения».

«Хабибу прием треугольника хорошо знаком, он выигрывал им до UFC. Но это смотрелось круто, все сделал необычно. И треугольник он начал делать, находясь не внизу, а наверху. Для этого нужно иметь запас прочности», — добавил он.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоялся 24 октября. Во втором раунде россиянин удушающим приемом победил американца и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Позднее Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Свой последний поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

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