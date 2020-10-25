Гаджиев назвал уход Нурмагомедова из карьеры потерей для мирового MMA

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал решение российского бойца Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. По его словам, такой шаг спортсмена не стал для него сенсацией, так как ранее «были кое-какие звоночки в этом направлении».

«Это потеря для всего MMA. <…> На ближайшие пять лет он все равно будет лучшим бойцом. Человека, который так доминирует в MMA, мы не скоро встретим», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Гаджиев усомнился в возможном возвращении Нурмагомедова, выразив уверенность, что решение спортсмена было обдуманным.

Говоря о прошедшем поединке россиянина с американцем Джастином Гэтжи, Гаджиев отметил, что соперник Нурмагомедова устал уже к концу первого раунда — «видимо, не выдержал эмоционального напряжения».

«Хабибу прием треугольника хорошо знаком, он выигрывал им до UFC. Но это смотрелось круто, все сделал необычно. И треугольник он начал делать, находясь не внизу, а наверху. Для этого нужно иметь запас прочности», — добавил он.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоялся 24 октября. Во втором раунде россиянин удушающим приемом победил американца и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Позднее Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Свой последний поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.