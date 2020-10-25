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Шлеменко прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал победу бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.

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«Впервые видел его в таком психоэмоциональном состоянии, в таком настрое. Реально могу сейчас сказать, что никто бы в этот вечер его не остановил, именно в таком состоянии, в котором он был. Поэтому буквально в первом раунде я уже понимал, что если Гэтжи и доживет до конца, то во втором его уже не хватит. Буквально на третьей минуте я видел, что Гэтжи задышал, он уже пятился, ну, короче, он уже был сам не свой», — приводит в воскресенье, 25 октября, его слова «Спорт Экспресс».

Шлеменко также выразил несогласие с тем, что Нурмагомедов завершает свою карьеру на пике. По его мнению, боец сейчас находится в сильном эмоциональном напряжении.

«Столько к нему приковано внимания, не знаю, мало таких даже спортсменов в мире, как Хабиб, сейчас, с таким уровнем медийности. Плюс мы все знаем, что его, к сожалению, покинул самый главный наставник, его отец. И справляться с этим будет тяжело», — подчеркнул он.

Шлеменко добавил, что, на его взгляд, Нурмагомедову можно сейчас взять паузу.

Ранее в воскресенье президент Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил, что решение Нурмагомедова завершить карьеру стало ложкой дегтя.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоялся 24 октября. Во втором раунде россиянин удушающим приемом победил американца и в третий раз защитил титул чемпиона UFC.

Свой последний поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

С победой россиянина уже поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи». Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

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