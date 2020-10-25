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МВД Грузии установило личность взявшего заложников в банке в Зугдиди

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МВД Грузии идентифицировало человека, взявшего заложников в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 25 октября.

МВД призвало журналистов не публиковать фото и не разглашать имя подозреваемого, так как это помешает проведению следственных мероприятий. Поиски мужчины продолжаются.

Как рассказывал журналистам один из заложников, злоумышленник уехал на полицейском автомобиле в неизвестном направлении с людьми, находившимися в банке. Предположительно, он направился в сторону Абхазии, рассчитывая перебраться на территорию, которую не контролирует грузинская сторона.

В ночь на 22 октября стало известно, что грузинские полицейские освободили по меньшей мере 43 заложников.

Разбойное нападение на банк произошло в среду, 21 октября. Вооруженный мужчина ворвался в здание и захватил заложников, требуя $500 тыс.

Пожилым гражданам мужчина разрешил покинуть здание, остальных удерживал более восьми часов. Нескольким заложникам удалось сбежать через крышу по пожарной лестнице.

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