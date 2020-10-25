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Мясников ответил на призыв Жириновского лишить его диплома врача

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Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений о коронавирусной инфекции.

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Депутат ранее выразил недовольство высказыванием Мясникова о том, что он не видит необходимости закрывать границы России с учетом нынешней эпидемиологической ситуации. Жириновский отметил, что подобные заявления недопустимы для врача.

Мясников в свою очередь подчеркнул, что искренне уважает парламентария и понимает, что мог навлечь на себя его недовольство, выступая против его позиции.

«Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы», — написал Мясников в воскресенье, 25 октября, в своем Telegram-канале.

18 октября Жириновский заявил, что считает преждевременным разрешение на поездки в другие страны. По его мнению, отдыхающие за рубежом привезли в Россию вторую волну коронавируса.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее в октябре опровергла начало второй волны COVID-19 в стране. По ее словам, сейчас наблюдается «продолжение эпидпроцесса».

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С 1 августа возобновились полеты из РФ в Великобританию, Турцию и Танзанию. С сентября было открыто авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. В октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны.

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