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Ереван заявил о наличии доказательств участия Турции в боях в Карабахе

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Генпрокуратура Армении получила доказательства участия турецких военных в боевых действиях в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

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Как отмечается в публикации, Генпрокуратура организовала предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту развязывания Азербайджаном войны в НКР.

«Была получена фактическая информация о том, что с начала августа текущего года Вооруженные силы Турции проводили массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана. <...> Согласно полученным фактическим данным, военнослужащие турецкого Спецназа принимали непосредственное участие в боевых действиях [в Карабахе]», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что тренировки военных были направлены на получение навыков в горных условиях. а в ходе учений «военнослужащие ВС Турции заявили, что в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха» (армянское название Нагорного Карабаха).

Ранее в этот день азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к новому соглашению о перемирии в Карабахе, но Ереван должен заявить о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта.

21 октября вице-президент Турции Фуат Октай, говоря о возможном вводе войск республики на территорию НКР, сказал, что с начала возобновления вооруженного конфликта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган «уже обозначил свою позицию», «Турция не будет колебаться, и наш президент тем более».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, но по факту этого не случилось.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие. Первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако позднее и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку опровергали это. Ильхам Алиев в свою очередь заявлял о наемниках с Ближнего Востока, которые воюют за Армению.

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