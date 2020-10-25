Почти 3 тыс. рециркуляторов закупили для школ Ульяновской области

Закупку обеззараживателей воздуха для школ Ульяновской области обсудили на заседании оперативного штаба и рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса.

«Со своей стороны мы принимаем меры по недопущению распространения инфекции в школах. Это термометрия, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, обеспечение школ дезсредствами для обработки рук и многое другое. Несмотря на действующие ограничения, нам важно, чтобы для детей были созданы необходимые условия для учебы», — подчеркнул губернатор региона Сергей Морозов.

В учебных заведениях обязательно использовать рециркуляторы в фойе, на входах в школу, в столовых, актовых и спортивных залы, библиотеках, пишет 1ul.ru. В этом году для учебных заведений закуплено 2928 единиц оборудования для обеззараживания воздуха.

Напомним, в Ульяновске с 1 ноября начнет работу ковидный госпиталь на 711 мест. Для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦГКБ перепрофилируют койки. Раньше отделение было рассчитано на 150 больных этой категории. В настоящее время специалисты закупают препараты, распределяют красные и зеленые зоны, устанавливают новое оборудование.