Росприроднадзор не выявил загрязнения акватории после ЧП с танкером

Загрязнения акватории после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море не выявлено. Об этом 25 октября сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Однако считаем, что необходимо иметь запас боновых заграждений, чтобы быть готовым к любому развитию ситуации. Специалисты берут пробы, они должны показать точное положение дел. Еще раз подчеркну: нефтяного пятна на поверхности воды нет», — написала она в своем Instagram.

В пресс-службе Росморречфлота отметили, что при осмотре танкера подводных повреждений судна выявлено не было. При этом «часть палубы, которая была вывернута взрывом наружу, выгнута, фактически опускается ниже киля на несколько метров, чуть ли не до 8 м».

«Сейчас ведутся переговоры с судовладельцем по заключение договора на проведение аварийных неотложных работ, надо как минимум срезать эту часть корпуса, чтобы спокойно отбуксировать судно по решению судовладельца на завод либо для ремонта, либо для разделки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов», шедшем под российским флагом, произошел 24 октября. Судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону и было в исправном состоянии, отмечали в МЧС.

На борту находились 13 человек, 10 из них были эвакуированы, никому медицинская помощь не потребовалась. Еще троих членов экипажа ищут. За ночь спасатели обследовали 400 кв. км, в операции задействованы в том числе морские суда и вертолеты.

На данный момент судно и шестеро моряков находятся в порту Кавказ. Еще четверо членов экипажа остаются на буксире «Меркурий».

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Ранее были опубликованы кадры последствий взрыва на танкере.