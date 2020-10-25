Несколько протестующих получили ранения в стычках с полицией в Багдаде

Несколько человек получили ранения в ходе столкновений между демонстрантами и силами безопасности, которые произошли утром в воскресенье, 25 октября, в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw.

Стычки произошли в квартале Аль-Аляуи, который находится рядом с центральной площадью столицы Ат-Тахрир.

Количество пострадавших не уточняется.

Также сообщается, что в Багдаде усилены меры безопасности на фоне массовой акции по случаю первой годовщины широкомасштабных выступлений протеста, которые ранее охватили столицу и несколько провинций на юге и в центре Ирака.

Силы безопасности перекрыли несколько улиц, ведущих к центру Багдада. Кроме того, оцеплена «зеленая зона», где находится большинство правительственных учреждений и посольств иностранных государств.

В октябре 2019 года в Ираке начались акции протеста против плохих условий жизни, высокой безработицы и коррупции. Демонстранты в Багдаде и других городах требовали отставки властей. Позже мирные протесты обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.