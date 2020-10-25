Возбуждено уголовное дело об убийстве бизнесмена Александра Петрова

В администрации Выборгского района Ленинградской области подтвердили смерть бизнесмена Александра Петрова. По данным РЕН ТВ, предприниматель скончался от ран. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

По одной из версий, бизнесмен погиб в результате покушения. В СМИ заявляют, что Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур. Предприниматель был также депутатом горсовета Выборга. В управе утверждают, что в последние дни ничего необычного не заметили.

Сын бизнесмена — гонщик, известный как Выборгская Ракета. Виталий Петров — первый россиянин, выступавший в «Формуле-1» в качестве основного пилота. Из-за смерти отца гонщик не будет участвовать в Гран-при Португалии.

Соболезнования Виталию Петрову выразили в Международной автомобильной федерации.