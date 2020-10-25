В МВД заявили об отсутствии прав у погибшего в ДТП под Иваново водителя

Водитель автомобиля, врезавшегося в столб на дороге в Ивановской области, был лишен прав летом этого года. Об этом в воскресенье, 25 октября, рассказал представитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

«Двадцатилетний парень, управлявший разбившимся BMW, получил водительское удостоверение год назад. Минувшим летом он был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения освидетельствования на наличие в организме алкоголя», — цитирует его «РИА Новости».

Радостин отметил, что иномарка принадлежала родителям молодого человека.

В результате аварии погибли четыре человека — трое молодых людей и восемнадцатилетняя девушка. Еще одну девушку госпитализировали.

О ДТП стало известно ранее, в воскресенье. Отмечалось, что удар о столб был такой силы, что одна из пассажирок вылетела из салона машины, ее тело было обнаружено в лесу возле дороги.