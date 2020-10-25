Алиев назвал условие перемирия в Карабахе

Баку готов к достижению нового соглашения о перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), но Ереван должен заявить о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News, текст которого в воскресенье, 25 октября, распространило агентство АзерТадж.

«Да, мы готовы. Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но при этом Армения, ее премьер-министр (Никол Пашинян — Ред.) должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным США, Россией и Францией. Два дня назад премьер-министр Армении сказал, что нагорнокарабахский конфликт не имеет дипломатического решения», — подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, Баку хочет прекращения огня и возвращения своих земель.

«Армения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, мирным планом, представленным США, Францией и Россией, должна взять обязательство по освобождению земель», — добавил Алиев.

9 октября после переговоров в Москве, проведенных по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Но Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии в зоне конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), первая ночь в столице Нагорного Карабаха Степанакерте прошла спокойно. Однако позднее и Ереван, и Баку снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Позднее президент НКР Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в регионе.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.