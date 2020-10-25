Акула напала на мужчину у берегов Австралии

Акула напала на мужчину у побережья австралийского штата Квинсленд, он доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщает в воскресенье, 25 октября, телеканал 7 News.

«Мужчина в критическом состоянии <...> был доставлен по воздуху в университетскую больницу Таунсвилла после укуса акулы», — приводит телеканал слова представителя скорой помощи Квинсленда.

Нападение произошло у рифа Бритомарт, являющегося частью Большого Барьерного рифа.

В сентябре сообщалось, что беременная женщина спасла мужа от смерти в пасти акулы на юго-востоке США. Мужчина прыгнул в воду, чтобы поплавать с маской, когда в его плечо вцепилась акула 2,7 м длиной.

Его супруга заметила спинной плавник акулы и окрасившуюся в красный цвет воду. Она нырнула и смогла затащить раненого мужа в лодку.