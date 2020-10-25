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Трехлетняя девочка из Австралии проглотила батарейку и умерла

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Трехлетняя девочка из Австралии умерла в июле этого года после того, как проглотила батарейку. Об этом сообщил ABC News.

Родители заметили, что девочка стала часто жаловаться на боль в горле, кроме того, ее стало часто тошнить. В какой-то момент у ребенка начались боли в груди и внезапное кровотечение из носа.

Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у нее вирус и заверили родителей, что он пройдет в течение нескольких дней, после чего выписали ребенка домой. Рентген грудной клетки не проводился.

В следующие дни твердая пища стала доставлять боль девочке. В одних из дней, услышав кашель ребенка ночью, мать пошла посмотреть, что с ней, но нашла ее в луже крови.

В результате ребенка снова отправили в больницу, где выяснилось, что малышка проглотила батарейку, которая прожгла ее пищевод и попала в аорту. Ребенку провели две операции, но медикам так и не удалось спасти девочку.

В конце сентября в Московской области врачи больницы имени Розанова спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил 21 магнит.

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