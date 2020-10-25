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Трамп высказался о звезде фильма «Борат»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает смешным британского комика Сашу Барона Коэна, который в своем последнем фильме в образе казахстанского журналиста Бората Сагдиева высмеивает республиканцев. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает агентство Associated Press.

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По словам Трампа, несколько лет назад комик пытался его «одурачить», однако это ему не удалось.

«Я всегда был единственным, кто говорил: «Ни за что. Этот парень шарлатан». Я не считаю его смешным... По-моему, он странная личность», — приводит агентство слова президента США.

Ранее Коэн воспользовался прошедшими в США дебатами между президентом Дональдом Трампом и его конкурентом Джо Байденом, чтобы выпустить своеобразный тизер предстоящего фильма. 27 сентября в Twitter был создан пародийный аккаунт правительства Казахстана. В ночь на среду, когда состоялись дебаты Трампа и Байдена, тут опубликовали видео якобы в поддержку Трампа.

28 июня Саша Барон Коэн разыграл сторонников президента США Дональда Трампа и выступил на митинге ультраправых консерваторов в Вашингтоне. Мероприятие проходило в городе Олимпия под лозунгом «Марш за наши права 3», в нем принимали участие примерно 500 человек. В свою очередь, Коэн нарядился провинциальным фермером и вызвался на сцену, где исполнил неполиткорректную песню.

Борат — один из наиболее популярных персонажей в исполнении Саши Барона Коэна. Это журналист из Казахстана, приехавший в США. Во время путешествия по Америке Борат общается с местными жителями и изучает особенности их жизни. Картина «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышла на экраны в 2006 году. Премьера второй части картины «Борат: последующий фильм» состоялась 23 октября.

Ранее сообщалось, что продолжение фильма «Борат» может нанести существенный удар по репутации адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

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