На Сахалине жильцы затопленных после циклона домов получат компенсации

Денежную компенсацию получат жильцы домов, подтопленных из-за циклона на Сахалине. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил в своем Telegram губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Из муниципального бюджета жители затопленных домов получат по 10 тыс. рублей на человека — до 50 тыс. рублей на семью. Смирныховцам, чьё имущество пострадало незначительно, выплатят по 5 тыс. рублей на человека», — написал глава Сахалинской области.

Многодетные и малоимущие семьи, уточнил Лимаренко, получат дополнительную финансовую поддержку из областного бюджета по линии Министерства социальной защиты. Помимо этого, всем пострадавшим будет организована просушка помещений, специалисты уже приступили к откачке воды.

Региональное МЧС в субботу сообщило, что подтопленными после циклона оказались 76 домов. 24 октября в Макаровском районе на Сахалине после циклона на дорогу сошел крупный сель, в результате чего в регионе объявлен режим ЧС.

В ночь на субботу на Сахалин и Курилы обрушился циклон с сильными дождями и ветром и скоростью, близкой к ураганной. На реках Сахалина отмечены резкие подъемы уровня воды. Закрыта паромная переправа Холмск–Ванино, паромы переживают непогоду на стороне материка. Ориентировочно морское сообщение возобновится в понедельник.