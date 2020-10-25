Украинскую экономику сравнили с «Титаником»

Украинская экономика напоминает «Титаник», а в ближайшее время ее ожидает постепенная девальвация и инфляция. Такое мнение выразил автор статьи в газете «Зеркало недели».

Аналитики спрогнозировали массовый отток трудоспособного населения из Украины в Европу. После улучшения ситуации с распространением коронавируса «проевшие почти все накопления» граждане отправятся на заработки в соседние страны.

В результате, считает автор статьи, экономику страны просто некому будет развивать, а результат ожидается «поистине армагеддонский»: разрастание «черной дыры» Пенсионного фонда. При этом страна будет испытывать сильнейший дефицит трудовых ресурсов внутри страны.

Кроме того, в статье обращается внимание на дефицит бюджета Украины и растущий дисбаланс. После прихода пандемии ситуация стала катастрофической, страна буквально вернулась к уровню 2014-2015 годов, когда для наполнения казны пришлось поднимать тарифы на коммунальные платежи, в результате чего создались условия для монополии.

Издание уточняет, что тогда Украину своими отчислениями выручил «Нафтогаз». Однако сейчас компания несет убытки, и рассчитывать на нее не стоит. Если цены на энергоносители снова вырастут, продукция может оказаться и вовсе неконкурентоспособной, из-за чего снизятся и доходы от экспорта, однако монополии подобная политика все равно не остановит, поэтому цены продолжат расти.

Автор материала подчеркнул, что в сложившейся ситуации грамотно было бы повысить налоги для богатых или монополий, но вместо этого снова предлагаются неэффективные решение, например, снижение порога налога на роскошь, а также повышение налогов для малого бизнеса или введение льгот на ввоз поддержанных автомобилей.

Дисбалансы и несоответствия в украинской экономике накопились до таких размеров, что «рвануть может в любое время». В заключении издание добавило, что при таких раскладах финансово-экономический кризис является только вопросом времени.

13 октября эксперты заявили, что Украина стоит на грани экологической катастрофы из-за потери воды, заявили экологи. По мнению специалистов, политики продолжают транжирить водные ресурсы и спекулировать на теме экологии, вместо того чтобы решать проблему.