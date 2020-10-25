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Состояние богатейшего европейца за неделю выросло на $8 млрд

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Французский бизнесмен Бернар Арно на фоне роста стоимости акций LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) разбогател за неделю на $8 млрд, таким образом, его состояние превысило $122 млрд, сообщает Forbes.

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Как отмечает издание, мировой рынок предметов роскоши сильно пострадал из-за пандемии, однако на прошлой неделе группа компаний LVMH сообщила, что появились признаки восстановления отрасли. Это заявление вызвало рост стоимости акций LVMH. Теперь в рейтинге мировых миллиардеров Арно уступает лишь владельцу Amazon Джеффу Безосу.

С 15 по 22 октября стоимость акций LVMH выросла на 6%.

Вместе с тем издание отмечает, что кризис для группы компаний еще миновал. В частности, в середине октября LVMH сообщила о падении выручки на 21% за первые девять месяцев 2020 года. Выручка от продажи ее косметики, напитков, ювелирных изделий, а также розничной торговли в третьем квартале оказалась ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время выручка от продаж одежды и кожаных изделий выросла на 12%, в частности из-за высоких продаж домов Louis Vuitton и Dior.

В феврале СМИ сообщали, что из-за распространения коронавируса 500 самых богатых людей мира потеряли в общей сложности $444 млрд. Тогда сильнее всего пострадали состояния Арно, Безоса, а также основателя Microsoft Билла Гейтса.

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