Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 25 октября

Москву и столичный регион в воскресенье, 25 октября, ожидает облачная погода и до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице столбик термометра поднимется до 8-10 градусов тепла. В ночь же опуститься до плюс 4 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 11 градусов тепла, в ночные часы температура составит плюс 1-6 градусов.

Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/ с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе антициклон принесет в Москву сухую и теплую погоду.

По его словам, на предстоящей неделе будет стоять аномально теплая погода. Дневная температура достигнет 9–11 градусов, а минимальные ночные показатели — 0-5 градусов.

По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник — 9-11 градусов тепла, в среду — 7-12 градусов тепла, в четверг и пятницу — 6-11 градусов тепла.