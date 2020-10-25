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У советника вице-президента США Майкла Пенса подтвердился коронавирус

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У главного советника вице-президента США Майкла Пенса подтвердился диагноз COVID-19. Об этом в субботу, 24 октября, проинформировало агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

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Как уточняет издание, Мартин Обст получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в среду. Есть ли у него симптомы болезни, не сообщается.

Обст является старшим политическим советником Пенса, но не является государственным служащим. Однако он часто контактирует с Пенсом и его сотрудниками и посещает территорию Белого дома.

Контактировал ли вице-президент со своим советником и ушел ли Пенс на самоизоляцию, пока неизвестно.

8 октября телеканал ABC News со ссылкой на внутренние документы сообщил, что за последние дни в Белом доме коронавирус диагностировали у 34 сотрудников и контактировавших с ними людей.

8 мая стало известно, что у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер выявили коронавирус. К работе она смогла вернулась спустя почти три недели. После этого в Белом доме сообщили о введении дополнительных мер безопасности.

24 октября сообщалось, что за минувшие сутки в США зафиксировано наибольшее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии — 83 757 человек.

По данным Worldometer на 24 октября, в США выявлено 8 827 932 случаев коронавирусной инфекции, скончались более 230 тыс. Всего с начала пандемии вылечились 5 741 611 пациентов с COVID-19.

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