В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Депутаты Верховной раде готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за якобы нанесенный ущерб. Об этом в субботу, 24 октября, заявила глава партии «Голос» Кира Рудик.

Она отметила, что существуют «международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены», передает «РИА Новости».

По мнению политика, Киев может потребовать компенсацию в миллиарды долларов.

«Сколько это требовать — пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем», — сказала Рудик.

Ранее, 6 октября, президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил о готовности снять санкции с Украины. В разговоре с главой государства Медведчук сообщил, что ранее Россия была для Украины главным торговым партнером, но ситуация изменилась в 2020 году. При этом от санкций страдают и сами предприятия, ориентированные на поставки в Россию, и их работники.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины начался военный конфликт.