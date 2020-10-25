Нурмагомедов победил Гэтжи и защитил чемпионский пояс UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254 состоялся 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Нурмагомедов одолел оппонента удушающим приемом во втором раунде. После поединка россиянин не смог сдержать эмоций. Победу он посвятил отцу, который скончался в июле этого года.

До турнира президент UFC Дана Уайт выразил мнение, что если Хабиб побьет Гэтжи, то он должен возглавить список лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий. Сейчас россиянин занимает второе место после американца Джона Джонса.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.