Бизнесмена Александра Петрова застрелили в Выборге

В администрации Выборгского района Ленинградской области подтвердили смерть бизнесмена Александра Петрова. О его смерти стало известно 24 октября.

Бизнесмена нашли мертвым в коттеджном поселке в поселке Великое. По предварительной информации, он скончался в результате покушения.

В пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти заявили, что на место выехала следственно-оперативная группа под руководством главы следственного управления СКР по региону Сергея Сазина.

Александр Петров был известным бизнесменом, несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежат несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». 22 сентября Петрову исполнился 61 год.

Сын бизнесмена — гонщик, известный как Выборгская ракета. Виталий Петров — первый россиянин, выступавший в формуле-1 в качестве основного пилота.