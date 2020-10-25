Врач рассказал о неожиданной опасности берушей

Неправильное использование берушей может нанести вред здоровью, рассказала врач-оториноларинголог Кира Базаркина в беседе с «АиФ».

По ее словам, вставлять беруши нужно аккуратно, чтобы случайно не травмировать кожу слухового прохода и не занести туда инфекцию. При этом и руки, и сами приспособления должны быть чистыми.

«Никогда не используйте повторно одноразовые беруши. Дело в том, что они обычно сделаны из пористого материала, который идеален для жизни и размножения в нем бактерий», — предупредила Базаркина.

Беруши необходимо аккуратно доставать из ушей, не должно быть никаких резких движений, при этом нельзя давать свои беруши другим людям. Как отметила врач, если выполнять указанные требования, то проблемы вряд ли возникнут.

Она добавила, что людям с повышенным образованием серы пользоваться берушами стоит под присмотром ЛОР-врача, так как иногда они могут провоцировать образование пробок.

Ранее врач-оториноларинголог, специалист «Научно-клинического Центра оториноларингологии» Антон Мачалов рассказал, что использовать наушники без вреда для здоровья можно не более двух–трех часов в день. Громкость при этом не должна превышать комфортного для слуха уровня.