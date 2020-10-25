Прямой эфир

Девушек-инструкторов сальсы и кизомбы подготовили в сирийском Алеппо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый после войны выпуск студентов прошел в спортивном техникуме сирийского Алеппо, среди которых девушки-инструкторы по латиноамериканским и африканским танцам.

Когда наступит завтра: что будет делать Россия в Сирии после окончания войны
Взаимодействие Москвы и Дамаска чревато серьезными опасностями для обеих стран

В выпуске насчитывается 130 девушек и 15 мужчин. Среди них преподаватели таких танцев, как сальса и кизомба. Они непривычно откровенные для мусульманского общества, однако выпускницы особо отмечают, что нормы ислама нарушены не будут.

Одна из преподавательниц Хиба Саид рассказала, что арабские женщины продолжают сидеть дома, занимаются мужьями и детьми. Танцы и аэробика могут стать для них отличным досугом. Занятия будут проходить в залах, в которые не смогут зайти посторонние мужчины, так что все нормы будут соблюдены.

Многие из выпускников уже нашли работу, среди которых частные спортзалы и государственные школы. Выпускники техникума рассказали, что их основной задачей является помощь соотечественникам адаптировать к новой реальности и найти занятие по душе в послевоенное время.

Ранее в восстанавливающемся Алеппо фабрика по обработке орехов, семечек и прочих снеков возобновила работу в сирийском Алеппо. Кроме того, работники мыловаренной отрасли рассказали о возобновлении работы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020