Девушек-инструкторов сальсы и кизомбы подготовили в сирийском Алеппо

Первый после войны выпуск студентов прошел в спортивном техникуме сирийского Алеппо, среди которых девушки-инструкторы по латиноамериканским и африканским танцам.

В выпуске насчитывается 130 девушек и 15 мужчин. Среди них преподаватели таких танцев, как сальса и кизомба. Они непривычно откровенные для мусульманского общества, однако выпускницы особо отмечают, что нормы ислама нарушены не будут.

Одна из преподавательниц Хиба Саид рассказала, что арабские женщины продолжают сидеть дома, занимаются мужьями и детьми. Танцы и аэробика могут стать для них отличным досугом. Занятия будут проходить в залах, в которые не смогут зайти посторонние мужчины, так что все нормы будут соблюдены.

Многие из выпускников уже нашли работу, среди которых частные спортзалы и государственные школы. Выпускники техникума рассказали, что их основной задачей является помощь соотечественникам адаптировать к новой реальности и найти занятие по душе в послевоенное время.

Ранее в восстанавливающемся Алеппо фабрика по обработке орехов, семечек и прочих снеков возобновила работу в сирийском Алеппо. Кроме того, работники мыловаренной отрасли рассказали о возобновлении работы.