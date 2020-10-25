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Трамп заявил об отсутствии беспокойства за итоги предстоящих выборов

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в субботу, 24 октября, что за чуть больше недели оставшейся до выборов у него «все очень хорошо».

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«У нас есть 10 дней до выборов, и, знаете, меня ничего не беспокоит. Я думаю, что у нас все очень хорошо, посмотрите на цифры во Флориде», — сказал глава государства журналистам. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Заключительные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джэзефом Байденом, прошедшие вечером 23 октября, посмотрели 63 млн человек, это меньше, чем количество телезрителей первых дебатов.

Предвыборные дебаты проходили на сцене Университета Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). Участникам заранее было предложено обсудить такие темы, как борьба с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден.

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