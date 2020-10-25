В Азовском море началась буксировка терпящего бедствие танкера

Терпящий бедствие в Азовском море российский танкер «Генерал Ази Асланов» взят на буксир. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Танкер на буксир взяло судно «Меркурий». Они начали движение в район якорной стоянки. Отмечается, что на танкере установлены водоотливные средства — насос, чтобы судно гарантированно оставалось на плаву, и чтобы не допустить разлива топлива, пишет ТАСС.

Судно доставят на якорную стоянку. Сейчас аварийно-спасательная группа следует к танкеру из порта Кавказ. Утром дно танкера будет обследовано водолазами.

По информации Росморречфлота, танкер получил пробоину выше ватерлинии, у него значительные повреждения по правому борту. Предположительно, из-за мощного взрыва вывернуло часть палубы, конструкции которой свисают с правого борта, что, возможно, и привело к крену танкера.

Взрыв на танкере, шедшем под российским флагом, произошел ранее 24 октября. Известно, что судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону.

На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, еще троих ищут. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале выразил готовность направить санавиацию для оказания помощи пострадавшим морякам.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. Открытого горения на судне нет.

На место направлены транспортные следователи для установления причин произошедшего. Там уже работают специалисты Росприроднадзора для оценки экологической ситуации в акватории.