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Обама обвинил Трампа в росте числа заражений COVID-19 в США

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Бывший президент США Барак Обама возложил вину за рекордно высокие показатели заражения коронавирусной инфекцией в стране на действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом экс-глава государства заявил в ходе выступления во Флориде на митинге в поддержку кандидата на пост президента от Демократической партии Джозефа Байдена, пишет Tampa Bay Times.

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По его словам, пандемия длится уже восемь месяцев, а в США наблюдаются рекордные показатели выявленных случаев коронавируса. Обама отметил, что Трамп «не признает наличия проблемы», а также призвал не ждать от него защиты, так как он не может защитить даже самого себя.

«Не далее как на этой неделе он жаловался на то, что ему пришлось вернуться на работу из-за пандемии. Но если бы он работал с самого ее начала, дела бы сейчас обстояли гораздо лучше», — заявил бывший президент.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что за минувшие сутки в США зафиксировано наибольшее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии — 83 757 человек.

21 октября бывший президент США Барак Обама впервые за всю предвыборную кампанию лично выступил на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания) в поддержку кандидата-демократа Джозефа Байдена.

6 октября бывшая первая леди США Мишель Обама в видеообращении, опубликованном предвыборным штабом кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, заявила, что расизм, страх и разобщенность могут разрушить Соединенные Штаты, если действующий президент страны Дональд Трамп останется в Белом доме еще на один срок. Она отметила, что сейчас США находятся в хаосе из-за главы государства, «который не подходит для этой работы».

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