Прямой эфир
Сюжет:

Вирусолог оценил вероятность мутации коронавируса в более опасную форму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирус будет мутировать, однако сейчас трудно сказать, станут ли его новые формы опаснее для человека. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказал член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев.

Ковидный день календаря: вирусологи прогнозируют пик заболеваемости 7 ноября
К этому времени в сутки могут регистрировать до 20 тыс. новых случаев

Ученый подчеркнул, что необходимо подготовиться к любому развитию событий, чтобы не столкнуться с неожиданными обстоятельствами.

«Учитывая его широчайшее распространение, он будет подвергаться изменениям. В какую сторону — сказать трудно», — сказал вирусолог.

Кроме того, по словам Зуева, с момента появления коронавируса прошло слишком мало времени, чтобы исследователи могли сделать существенные выводы.

«Мы имеем дело с этим возбудителем десять месяцев — это крайне мало. Вопросов больше, чем ответов», — отметил ученый.

Вирусолог также предположил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может стабилизироваться к лету 2021 года.

Всего в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020