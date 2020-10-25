Вирусолог оценил вероятность мутации коронавируса в более опасную форму

Коронавирус будет мутировать, однако сейчас трудно сказать, станут ли его новые формы опаснее для человека. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказал член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев.

Ученый подчеркнул, что необходимо подготовиться к любому развитию событий, чтобы не столкнуться с неожиданными обстоятельствами.

«Учитывая его широчайшее распространение, он будет подвергаться изменениям. В какую сторону — сказать трудно», — сказал вирусолог.

Кроме того, по словам Зуева, с момента появления коронавируса прошло слишком мало времени, чтобы исследователи могли сделать существенные выводы.

«Мы имеем дело с этим возбудителем десять месяцев — это крайне мало. Вопросов больше, чем ответов», — отметил ученый.

Вирусолог также предположил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может стабилизироваться к лету 2021 года.

Всего в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.