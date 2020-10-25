Тренер Хабиба прокомментировал решение бойца о завершении карьеры

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что решение бойца о завершении карьеры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) достойно уважения. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает ТАСС.

«Это было решение Хабиба, его нужно уважать. Он величайший боец в истории ММА, этим всё сказано», — сказал Мендес.

Ранее одержавший победу над американцем Джастином Гэтжи в бою за титул чемпиона UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что это его последний поединок в карьере. Спортсмен посвятил победу своему отцу.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов умер в июле после заражения коронавирусом.

Нурмагомедов победил американца удушающим приемом во втором раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.