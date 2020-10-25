Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец октября в России

Аномально теплая погода ждет россиян практически на всей территории России в последнюю неделю октября. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура будет на 10–15 градусов выше нормы на азиатской части страны, где будут теплые воздушные массы с Тихого океана, и на четыре градуса — на европейской территории, где ожидаются теплые массы с юга.

Особенно яркие аномалии, по словам Вильфанда, прогнозируются в Якутии и на Чукотке. В дневное время там будет около нуля градусов, а ночью — до 15 градусов ниже нуля. На европейской части России ожидаются менее яркие аномалии, но синоптик сообщил, что жителей ждет комфортная погода.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в центре европейской части России на выходных.

Дневные температуры будут превышать норму на шесть–восемь градусов в связи с влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья.