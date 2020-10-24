Арбитр Еськов завершил карьеру по состоянию здоровья

Футбольный арбитр Алексей Еськов решил завершить карьеру по состоянию здоровья. Об этом рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью изданию «Спорт-Экспресс», опубликованном 24 октября.

По решению бюро исполкома РФС Еськов не рекомендован для включения в список арбитров ФИФА на 2021 год.

«Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых в премьер-лиге. Мы постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», — сказал Хачатурянц.

Также он дал оценку инциденту в Грозном, где 23 октября после матча молодежного первенства «Ахмат»–«Спартак» судья Богдан Головко подвергся нападению.

По словам главы судейского комитета РФС, самочувствие у арбитра хорошее, ему не требуется медицинская помощь. Произошедшее после игры «не поддается объяснению», подчеркнул он.

«Проявление агрессии по отношению к судьям недопустимо и должно быть наказано строго в соответствии с регламентирующими документами. Я надеюсь, что «Ахмат» проведет разбирательство и виновные в данной ситуации понесут наказание. Эпизод в Грозном будет рассмотрен КДК, который строго накажет клуб за необеспечение мер безопасности, а также отлучит нападавшего от футбола», — резюмировал Хачатурянц.

В пресс-службе «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) позднее заявили, что на судью напал представитель грозненского клуба.