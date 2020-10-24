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Помпео и Лукашенко провели телефонный разговор

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео в субботу, 24 октября, провели телефонную беседу. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

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«Помпео позвонил Лукашенко. Президент Беларуси и госсекретарь США только что говорили по телефону», — говорится в публикации.

Подробности беседы пока не приводятся. Как отмечает БелТА, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Майк Помпео был с визитом в Белоруссии в феврале в рамках своего европейского турне. В ходе тех переговоров госсекретарь США заявил, что американские власти не ставят перед Минском выбор — сотрудничать им с Москвой или с Вашингтоном.

В сентябре Помпео призвал белорусские власти прекратить применять насилие по отношению к участникам несанкционированных митингов. По его словам, США и ЕС обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении Белоруссии.

После прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов, на которых победил Лукашенко, в стране проходят акции протеста. В Евросоюзе и США негативно восприняли действия силовиков на митингах и применили санкции против действующей власти в республике.

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