Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в субботу, 24 октября, в своем Telegram-канале.

«Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста», — написал Кличко.

Он отметил, что самочувствие у него хорошее, но он всё равно должен уйти на самоизоляцию и работать из дома.

«Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты», — добавил Кличко.

Ранее в этот день стало известно, что коронавирусом заразился мэр турецкого Стамбула Экрем Имамоглу. Он отметил, что чувствует себя хорошо, а также призвал соотечественников беречь свое здоровье и соблюдать меры предосторожности.