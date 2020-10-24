Прямой эфир

Власти Москвы заявили о росте числа ДТП с пострадавшими с участием каршеринга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве количество ДТП с пострадавшими при участии автомобилей каршеринга увеличилось на 1,8%, при этом число погибших не поменялось за девять месяцев 2020 года в сравнении с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта в субботу, 24 октября.

Рулевой приход: как разоряют каршеринг
Воры, наркоманы, пьяные водители — что творят недобросовестные пользователи с прокатными машинами

«За девять месяцев 2020-го по сравнению с прошлым годом число ДТП с пострадавшими выросло на 1,8%, количество погибших не изменилось, а процент раненых снизился на 6,4%», — уточняется в сообщении в Telegram-канале.

В дептрансе призвали пользователей каршеринга соблюдать правила дорожного движения, а операторов — следить за водителями и не допускать нарушений.

«На дороге любая ошибка может стоить жизни», — подчеркивается в сообщении.

Ранее специалисты Роскачества назвали наиболее удобные сервисы каршеринга. Лидерами стали «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar.

11 сентября сообщалось, что в Москве средняя продолжительность одной поездки на автомобиле каршеринга составляет 33 минуты. При этом машина проезжает 12 км.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020