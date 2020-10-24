Власти Москвы заявили о росте числа ДТП с пострадавшими с участием каршеринга

В Москве количество ДТП с пострадавшими при участии автомобилей каршеринга увеличилось на 1,8%, при этом число погибших не поменялось за девять месяцев 2020 года в сравнении с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта в субботу, 24 октября.

«За девять месяцев 2020-го по сравнению с прошлым годом число ДТП с пострадавшими выросло на 1,8%, количество погибших не изменилось, а процент раненых снизился на 6,4%», — уточняется в сообщении в Telegram-канале.

В дептрансе призвали пользователей каршеринга соблюдать правила дорожного движения, а операторов — следить за водителями и не допускать нарушений.

«На дороге любая ошибка может стоить жизни», — подчеркивается в сообщении.

Ранее специалисты Роскачества назвали наиболее удобные сервисы каршеринга. Лидерами стали «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar.

11 сентября сообщалось, что в Москве средняя продолжительность одной поездки на автомобиле каршеринга составляет 33 минуты. При этом машина проезжает 12 км.