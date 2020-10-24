Президент Армении назвал РФ надежным посредником в ситуации в Карабахе

Россия является активным и надежным посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью египетской газете Al-Ahram Weekly, опубликованном 24 октября.

«Она (Россия — Ред.) продемонстрировала свою приверженность поиску мирного решения, выступая 10 октября в качестве посредника между сторонами в деле установления режима прекращения огня. Это был смелый, своевременный шаг», — сказал Саркисян.

Он добавил, что Баку настаивает на своей агрессивной и настойчивой, деструктивной позиции.

9 октября после переговоров в Москве, проведеннных по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Но Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии в зоне конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), первая ночь в столице Нагорного Карабаха Степанакерте прошла спокойно. Однако позднее и Армения, и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в регионе.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.