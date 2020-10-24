Москва подтвердила гибель российского подростка после обстрела Гянджи

Посольство РФ в Баку в субботу, 24 октября, подтвердило гибель подростка из России в результате обстрела азербайджанского города Гянджи.

«Мы на связи с его родственниками, которые проживают как в Гяндже, так и в России. <...> В два часа сегодня должна состояться церемония похорон... Настоятель Русской православной церкви принимает участие в церемонии, чтобы она прошла в соответствии с нашими православными традициями», — сказала пресс-атташе посольства Алина Золоторева «РИА Новости».

О гибели гражданина РФ 2007 года рождения ранее в субботу сообщили в генпрокуратуре Азербайджана.

В ночь на 17 октября Баку сообщил об обстреле Гянджи со стороны Армении. В Ереване обвинения опровергли.

18 октября спасатели извлекли из-под завалов 53 раненых и тела 13 погибших гражданских лиц.

В полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября) в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) вступило в силу гуманитарное перемирие, договоренность о котором была достигнута Ереваном и Баку днем ранее.

В первые часы власти НКР отмечали, что обстановка на передовой успокоилась. Однако уже спустя несколько часов страны обвинили друг друга в несоблюдении перемирия. Так, Армения сообщила об артиллерийском и ракетном обстреле со стороны азербайджанских ВС. Баку, в свою очередь, обвинил Ереван в обстреле из минометов и артиллерии окрестностей Джебраила.

Эскалация конфликта в Карабахе началась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

Конфликт в регионе начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом, но по-прежнему считает его своей территорией.