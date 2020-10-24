Замначальника Московской таможни арестовали до 23 декабря

Заместитель начальника Московской таможни Сергей Цуканов, обвиняемый в получении взятки на 500 тыс. рублей, арестован Пресненским районным судом столицы до 23 декабря 2020 года, сообщает 24 октября пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает «РИА Новости».

Цуканова задержали накануне при получении взятки в размере 500 тыс. рублей.

Операция проходила возле одного из домов в столице по улице Народного Ополчения.

Сотрудники правоохранительных зафиксировали, как Цуканов получил деньги и обещал оказать содействие компании ООО «Меховой мир».

На прошлой неделе стало известно, что в отношении ставропольского чиновника Петра Кожина возбудили уголовное дело о взяточничестве. По версии следствия, в период с сентября 2004 по февраль 2013 года он получил взятку в размере 15 млн рублей, средства передавались ему ежегодно равными суммами.

В августе сотрудники правоохранительных органов задержали за взятку бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова. По данным следствия, экс-министр получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс.