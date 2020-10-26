Оригиналы документов: что снимают лучшие фоторепортеры мира

Жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина определило имена победителей. В этом году заявки на участие в ежегодном конкурсе для молодых фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет подали более 5 тыс. человек из 75 стран мира. Главный приз получил испанский фотограф Луис Тато за серию «Теракт в отеле DusitD2» о трагедии в гостинице Найроби в январе 2019 года. «Розовый фестиваль» Шубхам Котхавале из Индии и другие интересные и необычные работы — в фотогалерее «Известий»