Оригиналы документов: что снимают лучшие фоторепортеры мира

Жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина определило имена победителей. В этом году заявки на участие в ежегодном конкурсе для молодых фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет подали более 5 тыс. человек из 75 стран мира. Главный приз получил испанский фотограф Луис Тато за серию «Теракт в отеле DusitD2» о трагедии в гостинице Найроби в январе 2019 года. «Розовый фестиваль» Шубхам Котхавале из Индии и другие интересные и необычные работы — в фотогалерее «Известий»
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«Безутешная девочка». Чандан Ханна, Гаити
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«Южная граница». Жофрэ Гиймар, Франция
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«Искусство кушти: традиционная индийская борьба в грязи». Аянава Сил, Индия
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«Дым горящих пастбищ. Урожай беды». Луис Тато, Испания
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«Забой выработки бокситов — источника получения алюминия». Кевин Краутгартнер, Германия
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«Алексей Талай». Павел Волков, Россия
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«Рыбная ловля на Джамуне». Абдул Момин, Бангладеш
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«Искаженные горизонты». Йунес Хани Сомех Софлаи, Иран
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«Мы победили». Франческо Беллина, Италия
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«Кватрани. Дети землетрясения». Данило Гарсия Ди Мео, Италия
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«Столица исчезающего мира». Сергей Паршуков, Россия
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«Старообрядцы несут крест, чтобы установить его на месте скитов». Федор Телков, Россия
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