Режим ЧС объявлен на Сахалине из-за схода селя

Крупный сель сошел на дорогу в Макаровском районе на Сахалине после циклона, из-за этого в регионе объявлен режим ЧС. Об этом сообщает в субботу, 24 октября, пресс-служба губернатора Сахалинской области.

«Режим ЧС введен в Макаровском районе. В муниципалитете на одном из участков дороги в селе Поречье сошел сель, повреждены подъезды к мосту», — уточняется в сообщении.

Грязевые потоки мешают движению на участке проселочной дороги к дачным участкам.

«Селевые отложения около 50 метров в диаметре, глубиной 20–40 сантиметров. Повреждено дорожное полотно, с двух сторон размыты подъезды к мосту, повреждены береговые укрепления и барьерные ограждения. Ликвидацией последствий занимаются специалисты муниципального отдела ГО и ЧС и дорожные рабочие», — рассказала руководитель областного агентства ГО и ЧС Анна Михеева.

Ранее режим ЧС ввели в Смирныховском районе из-за подтопления 76 домов. Там продолжают работать комиссии по обследованию домов. Специалисты отмечают, что вода не поднималась выше уровня подпольных помещений. Вместе с тем продолжаются работы по просушке помещений, сообщили в правительстве.

В районе создан оперативный штаб. К ликвидации последствий мощного циклона в Смирныховском районе привлечены более 60 человек.

Специалисты каждые три часа проверяют уровень воды в реках, он продолжает снижаться. В школе № 1 поселка Смирных развернут пункт временного размещения для тех, кому может потребоваться помощь. Обеспечены спальные места и горячее питание. Но все нуждающиеся предпочитают отправляться к родственникам, сообщает пресс-служба со ссылкой на мэра Смирныховского района Егора Белобабу.

За час специалисты восстановили дорогу к селу Кошевое. То же самое нужно сделать на участке дороги Победино–Первомайск, где разрушен мост. Еще два моста повреждены на отрезке пути Смирных–Пильво.

В ночь на субботу на Сахалин и Курилы обрушился циклон с сильными дождями и ветром и скоростью, близкой к ураганной. На реках Сахалина отмечены резкие подъемы уровня воды. Закрыта паромная переправа Холмск–Ванино, паромы переживают непогоду на стороне материка. Ориентировочно морское сообщение возобновится в понедельник.