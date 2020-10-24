В пресс-центре МИЦ «Известия» Умар Кремлев сделает важное заявление о будущем AIBA

27 октября в 15.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция генерального секретаря Федерации бокса России и члена исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умара Кремлева.

Умар Кремлев расскажет о своей деятельности по развитию бокса не только в нашей стране, но и по всему миру, а также сделает важное заявление о будущем AIBA.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru по ссылке https://iz.ru/video/stream/

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

В целях вашей безопасности просим соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.