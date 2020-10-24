В Новосибирске из мусоропровода спасли уронившего туда паспорт мужчину

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска достали из мусоропровода 34-летнего мужчину, который заявил, что уронил туда паспорт, сообщается в Instagram службы.

О том, что в мусоропроводе оказался человек, спасателям 23 октября сообщили жители дома по улице Пархоменко. Выяснилось, что он залез в мусоропровод на уровне первого этажа и не может самостоятельно выбраться оттуда.

«Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения», — говорится в сообщении.

От медицинской помощи молодой человек отказался.

Ранее в этот жень пять человек погибли в ДТП под Новосибирском. Инцидент произошел в Болотнинском районе, на 126-м километре трассы Р255. Столкнулись автобус и легковушка. Пострадавших из груды металла извлекали спасатели. Среди погибших двое детей, еще два человека в больнице. В автобусе были 15 пассажиров и водитель, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.