Убившего афроамериканца в Иллинойсе полицейского уволили

Полицейский американского города Уокеган в штате Иллинойс был уволен после того, как убил темнокожего подростка и ранил афроамериканку. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, полицейского, имя которого не сообщается, уволили за «большое количество нарушений правил и процедур».

Отмечается, что инцидент произошел 20 октября. Полицейский остановил автомобиль, в котором находились два человека. Они уехали, когда правоохранитель наводил справки о машине. Другой полицейский увидел автомобиль и начал подходить к машине. В это время автомобиль дал задний ход в сторону офицера. Полицейский в ответ на это вынул оружие и выстрелил в водителя и пассажира.

Девятнадцатилетний темнокожий пассажир скончался в больнице, а водитель — темнокожая женщина — была госпитализирована с серьезными ранениями.

В конце сентября сообщалось, что бездомный афроамериканец был убит при попытке завладеть табельным пистолетом полицейского в городе Сан-Клементе (штат Калифорния).

Во многих американских городах не утихают протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. В конце мая полицейские получили на него жалобу, при задержании один из них сдавил шею Флойду. Позднее мужчина умер в реанимации. Участвовавших в этом полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В начале июня генпрокурор Миннесоты предъявил обвинения по делу Флойда еще трем полицейским.

После этого в Миннеаполисе начались протесты, которые потом прошли по всей стране. Мирные акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией.