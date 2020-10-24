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Любимова объяснила свои скандальные публикации про культуру

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Министр культуры России Ольга Любимова впервые объяснила свои старые посты в «Живом журнале», которые ей пришлось удалить.

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Публикации стали активно обсуждать после того, как в январе 2020 года Любимову назначили на должность министра культуры. В старых постах же сообщалось, что культура ей неинтересна. Говоря о себе в 2008 году, она отмечала, что является «некультурным человеком».

«С годами меняются твои вкусы, со временем ты начинаешь любить то, что раньше казалось неинтересным», — цитирует Любимову «РИА Новости» 24 октября.

Она добавила, что свои заявления делала, так как в то время у нее было такое ощущение.

«Когда появлялись первые блоги, это был «Живой журнал», я могу сказать, что в тот момент это была форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать, было только начало социальных сетей. Да, это я это написала», — сказала глава министерства.

В мае у Любимовой диагностировали коронавирус. В связи с этим тесты на наличие инфекции пришлось сдать всем членам правительства, а также сотрудникам министерства. Главу ведомства не госпитализировали, она проходила лечение на дому. На время болезни министра ведомством руководил ее первый заместитель Сергей Обрывалин.

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