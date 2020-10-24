В Эквадоре скончался дольше всех проживший в браке мужчина

Хулио Сесара Мору Тапиа из Эквадора, признанный дольше всех прожившим в браке, умер на 111-м году жизни. Об этом 24 октября сообщило агентство EFE.

По информации журналистов, эквадорец скончался в ночь на 24 октября в своем доме в Кито. Источники рассказали, что мужчина умер около 23:00 по местному времени (7:00 мск) «рядом со своей супругой Вальдритой».

Книга рекордов Гиннеса признала 110-летнего Хулио Сесара Мору Тапиа и 104-летнюю Вальдрамину Макловиу Кинтерос Рейес старейшей супружеской парой в мире в конце августа текущего года. Срок их брака составил 79 лет, а общий возраст превысил 214 лет.

В сентябре сообщалось, что конь по кличке Бомбель (в переводе на русский Помпон. — Ред.) из Польши признан самым маленьким в мире. Согласно рекорду Гиннеса, высота животного в холке достигает всего 56,7 см.