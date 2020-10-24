Алиев назвал условие прекращения конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан готов «хоть сегодня» остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, но Армения продолжает грубо нарушать перемирие, заявил в пятницу, 23 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы готовы остановиться хоть сегодня. Я говорил, что чем быстрее завершится военная часть проблемы, тем лучше. Мы хотим перейти за стол переговоров. Но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим перемирия и напала на Гянджу. Поэтому, если они сегодня остановятся, мы тоже остановимся, и дальше будут работать дипломаты», — приводит его слова Figaro.

Алиев добавил, что если Ереван не остановится, то Баку пойдет до конца «с целью освобождения всех оккупированных территорий».

За стол переговоров вернуться можно, если Армения будет привержена базовым принципам, разработанным Россией, Францией, США.

Относительно будущего Нагорного Карабаха он рассказал, что «видит его как процветающую и надежную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в условиях гармонии, мира и соблюдения достоинства» и добавил, что азербайджанские беженцы «должны получить возможность вернуться».

В пятницу глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне по Нагорному Карабаху с госсекретарем Майком Помпео и помощником президента США по нацбезопасности Робертом О’Брайеном очень продуктивными. Министр также добавил, что стороны продолжит совместную работу над тем, чтобы найти путь, с помощью которого удастся достичь целей по установлению режима прекращению огня и возврата к мирному урегулированию. На сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.

Отмечается, что американские официальные лица провели аналогичные переговоры в Вашингтоне и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

Ранее 23 октября Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.