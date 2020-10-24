На Сахалине 76 домов подтопило в результате циклона

Подтопленными на Сахалине после циклона оказались 76 домов, сообщает в субботу, 24 октября, пресс-служба регионального главка МЧС.

«По результатам работы контрольных групп в Смирныховском районе установлено подтопление 76 домов в с. Орлово, с. Победино и пгт. Смирных», — говорится в сообщении.

Как отмечается, погода в районе улучшается, а подъем воды в реках прекратился.

Днем ранее сообщалось, что в Хабаровске до конца недели ожидаются сильные осадки.

По последним данным, в Хабаровском крае продолжается спад воды в реке Амур. Температура воды достигла 7,4 градусов. В Верхнебуреинском и Аяно-Майском районах появился лед на водоемах.