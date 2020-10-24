Медведев заявил о повторении сценария свержения властей под прикрытием «демократии»

Насаждение раскола в обществе и поддержка оппозиции для свержения действующего правительства со ссылкой на «демократические ценности» — обыкновенный сценарий незаконного вмешательства в дела других стран, и он продолжает повторяться, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу, 24 октября, статье, приуроченной к 75-летнему юбилею ООН.

«Продолжает повторяться типичный сценарий незаконного вмешательства во внутренние дела государств: насаждение раскола в обществе, поддержка и вооружение оппозиции для свержения действующего правительства с формальной ссылкой на демократические ценности», — приводит текст статьи телеканал RT.

В качестве примера Медведев напомнил, как в 2003 году международная коалиция во главе с США, включающая ряд стран НАТО, вторглась в Ирак «под предлогом борьбы с международным терроризмом», в результате чего был свергнут и убит президент страны Саддам Хусейн.

Кроме того, зампред Совбеза отметил, что с 2012 года «США в сотрудничестве со странами НАТО предоставляли тайную военную поддержку повстанцам в Сирии», что привело к кровопролитию и внутреннему кризису в стране.

Медведев также подчеркнул, что в мире присутствуют попытки подорвать роль ООН, которые вызывают настороженность.

«Вызывают особую настороженность попытки подорвать роль ООН и создать вместо нее некое «сообщество (клуб) демократических наций». Такого рода идеи не объединяют, а разделяют человечество, способствуют нагнетанию международной напряженности и, в конечном счете, ведут к прямым конфликтам», — подчеркнул он.

Медведев также затронул тему вооружения.

«<...>необходимо не только обеспечивать сокращение уже существующего вооружения, но и минимизировать риски возникновения новых угроз. В этом ключе Россия объявила мораторий на развертывание новых ракетных систем в Европе и других регионах», — говорится в статье.

Медведев отметил, что Россия рассчитывает, что Запад предпримет шаги по мораторию на развертывание новых ракетных систем.

16 октября президент России Владимир Путин предложил США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) как минимум на год без дополнительных условий. Время дает возможность провести содержательные переговоры, полагает российский лидер.