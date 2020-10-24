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В США осудили на 20 лет обвиняемого в пособничестве терроризму

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Житель американского штата Калифорния Энрике Маркес, который предоставил огнестрельное оружие экстремистам, убившим 14 человек в городе Сан-Бернардино, приговорен в пятницу к 20 годам тюрьмы. Об этом 23 октября сообщает New York Times.

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Таким образом судья отклонил ходатайство защиты о лишении свободы Маркеса на срок до пяти лет.

Как отмечает издание, в 2018 году Маркес признался, что приобрел огнестрельное оружие, которым в 2015 году воспользовались американец Саид Фарук и его супруга Тэшфин Малик. Они открыли стрельбу по посетителям центра помощи инвалидам. В результате погибли 14 человек, 22 получили ранения, злоумышленники были ликвидированы при задержании.

Нападавшие поддерживали террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Кроме того, Маркес признал, что он вместе с Фаруком обсуждал возможность расстрела студентов в колледже Риверсайда, а также организацию взрывов на шоссе.

В этот же день суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Сотрудники спецслужбы установили местонахождение тайника, которое оборудовал подозреваемый. Силовики изъяли компоненты самодельного взрывного устройства. Также была обнаружена переписка подозреваемого с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

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